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Поставки вакцины Johnson & Johnson приостановлены в США из-за ошибки

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Будущие поставки противовирусной вакцины Johnson & Johnson в США будут приостановлены из-за ошибки, совершенной рабочими на заводе-производителе в Балтиморе, сообщает Politico.

Компания Johnson & Johnson наняла компанию Emergent BioSolutions для производства вакцины на своем заводе в Западном Балтиморе.

По словам двух чиновников, работники завода по ошибке смешали ингредиенты для вакцины Johnson & Johnson с ингредиентами вакцины от другого производителя.

В результате 15 млн доз вакцины были испорчены.

Администрация Байдена попросила Johnson & Johnson напрямую контролировать производство вакцин в будущем, сообщил изданию высокопоставленный чиновник администрации.

Приведение объекта в рабочее состояние - и в соответствие с нормативными стандартами - может занять несколько дней или недель, добавил чиновник.

Компания Johnson & Johnson признала в своем заявлении, что "процесс контроля качества выявил одну партию лекарственного вещества, которая не соответствовала стандартам качества в Emergent Biosolutions".

Компания подчеркнула, что данные дозы вакцины не были переданы на стадию упаковки.

"Эта проблема была выявлена и решена с помощью Emergent и передана в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA)", - добавили в компании.

Вакцина Johnson & Johnson - одна из трех, используемых в США. Основную часть американских поставок составляют вакцины Pfizer и Moderna, они идут по плану.

Между тем, ошибка, совершенная на заводе в Балтиморе, может ограничить способность Johnson & Johnson значительно увеличить поставки в США в ближайшие недели.

Между тем, Johnson & Johnson заявила, что у нее все еще есть цель доставить 100 млн доз в США к концу июня.

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