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Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили "зеленую" энергетику

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом состоялся по инициативе саудовской стороны, сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждены актуальные вопросы российско-саудовского сотрудничества. Особое внимание уделено перспективам взаимодействия по проблематике глобального изменения климата и защиты окружающей среды, включая "зеленую" энергетику", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Мухаммед Бен Сальман сообщил недавних экологических инициативах Саудовской Аравии, нацеленных на сокращение в ближневосточном регионе выбросов парниковых газов, озеленение территорий и увеличение доли возобновляемых источников энергии.

"Отметив актуальность подобных проектов, Владимир Путин рассказал о предпринимаемых Россией усилиях в природоохранной сфере", - сообщает пресс-служба.

Владимир Путин Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд Саудовская Аравия

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