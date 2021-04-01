Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили "зеленую" энергетику
Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом состоялся по инициативе саудовской стороны, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждены актуальные вопросы российско-саудовского сотрудничества. Особое внимание уделено перспективам взаимодействия по проблематике глобального изменения климата и защиты окружающей среды, включая "зеленую" энергетику", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что Мухаммед Бен Сальман сообщил недавних экологических инициативах Саудовской Аравии, нацеленных на сокращение в ближневосточном регионе выбросов парниковых газов, озеленение территорий и увеличение доли возобновляемых источников энергии.
"Отметив актуальность подобных проектов, Владимир Путин рассказал о предпринимаемых Россией усилиях в природоохранной сфере", - сообщает пресс-служба.