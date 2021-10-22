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Эр-Рияд призвал нефтяные страны выступить против снижения инвестиций в ископаемое топливо

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия призывает нефтедобывающие страны выступить единым фронтом на переговорах по климату, которые начнутся в конце октября, и высказаться против снижения инвестиций в ископаемое топливо во избежание роста цен, пишет Dow Jones со ссылкой на источники.

Королевство вместе с ключевыми союзниками - производителями нефти, включая ОПЕК, публично и в частном порядке утверждает, что любые призывы к сокращению инвестиций в разработку новых месторождений нефти и природного газа, одобренные на саммите ООН по климату, который стартует 31 октября в Шотландии, могут привести к росту цен и увеличению разрыва между богатыми и бедными странами.

Нефтедобывающие страны превратились в грозную группу, которая сопротивляется тому, что они описывают как нереалистичное стремление богатых стран ограничить инвестиции в ископаемое топливо в качестве способа снижения выбросов парниковых газов, пишет Dow Jones.

Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило в мае, что правительства и компании должны немедленно прекратить инвестиции в разработку новых месторождений нефти и газа, если мир хочет достичь чистого нуля выбросов углерода к 2050 году.

Ответственный за подготовку Великобритании к конференции ООН по климату Алок Шарма, председательствующий на Всемирном климатическом форуме в Глазго, неоднократно заявлял, что планирует использовать цель МЭА по нулевым выбросам в качестве шаблона для переговоров. Представитель конференции ООН по изменению климата, чьи слова приводит Dow Jones, сказал, что Шарма "ясно дал понять, что всем странам необходимо ускорить темпы сокращения выбросов и защиты людей и природу от наихудших последствий изменения климата". Он отказался комментировать конкретные разговоры с Саудовской Аравией.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман и посланник Саудовской Аравии на саммите в Глазго Халид Абулейф попросили производителей нефти-единомышленников, включая Нигерию, Кувейт и Оман, отказаться от инвестиционной рекомендации МЭА, сказали источники Dow Jones. По их словам, саудовский принц выдвигает аргумент о том, что такая жесткая цель, как нулевые инвестиции в разработку новых месторождений нефти и газа приведет к сокращению предложения до того, как мировой спрос значительно упадет, что может привести к росту цен на нефть.

По словам источников, запрет на инвестиции также несправедлив по отношению к экономикам стран, которые чрезмерно зависят от импорта или экспорта нефти и газа.

Саудовская Аравия входит в число немногих стран, наряду с Китаем и Индией, которым еще предстоит презентовать свои последние официальные планы по сокращению выбросов. Планы правительств стран-членов должны быть представлены до саммита и, как ожидается, станут отправной точкой для двухнедельных переговоров.

Участники переговоров хотят подтвердить обязательство, принятое на аналогичной встрече в Париже в 2015 году, в котором содержался призыв к правительствам ограничить повышение глобальных температур до 1,5 градусов Цельсия.

Главный посланник по климату администрации Байдена Джон Керри, как ожидается, в Эр-Рияде в эти выходные встретится с наследным саудовским принцем Мухаммедом бен Салманом.

Саудовская Аравия заявила руководителям мировой нефтяной промышленности и международным инвесторам, что она намерена инвестировать в свои нефтяные месторождения для расширения добычи и не планирует ограничивать такие расходы, отмечают источники. На закрытой конференции для клиентов и аналитиков Bank of America в июне принц Абдулазиз, министр энергетики Саудовской Аравии, заявил, что страна будет прокачивать "каждую молекулу" своих углеводородов, рассказывают источники.

Саудовская Аравия ОПЕК Шотландия ООН МЭА Алок Шарма Абдулазиз бен Сальман Нигерия Кувейт Оман США Джон Керри

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