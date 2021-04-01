Молдавия и Приднестровье получат 180 тыс. доз "Спутника V" в качестве гумпомощи

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Молдавия и непризнанная Приднестровская Молдавская республика вскоре получат партию российской вакцины "Спутник V". Об этом сообщили председатель Партии социалистов Молдавии, экс-президент Игорь Додон и лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

По их словам, договоренность об этом была достигнута в ходе состоявшихся в четверг встреч с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

Как написал Додон в четверг вечером на своей странице в фейсбуке, руководство РФ приняло решение предоставить Кишиневу партию вакцины "Спутник V" в качестве гуманитарной помощи. Часть этой партии предназначена для Приднестровского региона.

"Ожидается, что первые партии препарата поступят в Кишинёв в ближайшие дни", - сообщил Додон.

По словам Додона, Россия предоставит Молдавии 180 тыс. доз вакцины "Спутник V", включая 60 тыс. доз для Приднестровского региона.

Додон сообщил также, что сообщил российским партнерам о готовности молдавской стороны закупить в срочном порядке еще партию вакцины "Спутник V" в рамках процедуры госзакупок, начатой правительством Молдавии.

В свою очередь Красносельский написал в четверг вечером в своем телеграмм-канале, что на встрече с Козаком "достигнута принципиальная договоренность" о поставке в Приднестровье 62 тыс. доз вакцины "Спутник V". По его словам, первая партия в 42 тыс. доз прибудет в Приднестровье в апреле, еще 20 тыс. – в мае.

Красносельский отметил, что это будут безвозмездные поставки, но Приднестровье готово приобретать российскую вакцину, "дальнейшие поставки будут оговариваться в рабочем порядке".

В конце марта президент Молдавии Майя Санду сообщила, что она обратилась с официальным письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой об оказании помощи в предоставлении Молдавии вакцины от коронавируса и в обеспечении доступа к приобретению партии вакцины "Спутник V".

Процесс вакцинации в Молдавии начался 2 марта. До сих пор было привито чуть более 42 тысяч врачей и других медицинских работников. Вакцинация проводится вакциной AstraZeneca южнокорейского производства. Молдавия получила более 70 тыс. доз вакцины в качестве гуманитарной помощи от Румынии, а 14 400 – через платформу COVAX. Также, в Молдавию поступило 24 570 доз вакцины Pfizer-BioNTech через платформу COVAX.

В Приднестровье процесс вакцинации медицинских работников начался на этой неделе. Регион получил через Молдову 2 410 доз вакцины AstraZeneca из гуманитарной помощи Румынии и 900 доз вакцины Pfizer через платформу COVAX.