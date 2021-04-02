Произведенная за рубежом вакцина "Спутник V" сможет поступать в РФ

По оценке РФПИ, до июня можно провакцинировать всех желающих россиян

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Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Вакцина "Спутник V" центра имени Гамалеи Минздрава России, произведенная за рубежом, сможет поступать в РФ для ускорения темпа вакцинации российских граждан, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Да, также может поступать и в Россию и, безусловно, ускорять темп российской вакцинации", - сказал Дмитриев в пятницу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, отвечая на соответствующий вопрос главы государства.

РФПИ уже договорился с 10 странами, с 20 производителями, включая крупнейших производителей в мире, о производстве "Спутника V".

"Во-первых, Индия и Корея уже сейчас производят вакцину, и в апреле многие из этих предприятий выйдут на полную мощность", - отметил Дмитриев.

По его оценке, до июня можно провакцинировать всех желающих россиян за счет производственных возможностей, которые есть в России и за рубежом.

Он подчеркнул, что "Спутник V" - одна из наиболее эффективных вакцин в мире, с эффективностью более 90%, и РФПИ предложил другим производителям, у которых меньшая эффективность препаратов, один из уколов "Спутника V", чтобы повысить эффективность вакцинации.

Кроме того, напомнил Дмитриев, РФПИ активно работает с российскими производителями, в частности, за три месяца построили в Москве "Спутник Технополис" с компанией "Р-Фарм", который стал одним из самых крупных заводов по производству вакцины.

Производство "Спутника V" в России ведется на семи площадках: Центр им. Гамалеи, Биннофарм, Биокад, Генериум, Лекко, Р-Фарм и Фармстандарт.

18 января в РФ началась массовая вакцинация от коронавируса COVID-19, прививают россиян в основном первой зарегистрированной в мире вакциной "Спутник V" разработки центра Гамалеи Минздрава России. Кроме того, "Спутник V" одобрена для экстренного применения уже в 59 странах, включая РФ, с общим населением свыше 1,5 млрд человек. Также в России зарегистрированы вакцины центра "Вектор" Роспотребнадзора - "ЭпиВакКорона" и центра имени Чумакова РАН - "КовиВак".