Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:08Заразились
на 01.04В России 4 554 264+9 169В мире 129 525 493+629 572

Пашинян планирует 7 апреля встретиться с Путиным в Москве

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Премьер Армении Никол Пашинян 7 апреля посетит Москву, где намерен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь главы армянского правительства Мане Геворкян.

В связи с запланированной встречей Пашинян "со 2 апреля работает в условиях самоизоляции", сказала Геворкян.

По ее словам, кроме личных приемов и общественных мероприятий, в графике работы премьера Армении изменений нет.

"Он работает в плановой повестке", - отметила Геворкян.

Никол Пашинян Армения Владимир Путин Мане Геворкян Москва

Новости

В Баку заявили о найденных в Карабахе обломках "Искандеров"

На Тайване в крушении пассажирского поезда погибли десятки человек

На Тайване в крушении пассажирского поезда погибли десятки человек
Пандемия коронавируса

Число случаев COVID в мире превысило 129,6 млн, число жертв - 2,82 млн

Пандемия коронавируса

Антирекорд по суточному приросту COVID-19 зафиксирован на Украине

Антирекорд по суточному приросту COVID-19 зафиксирован на Украине

Что случилось этой ночью: пятница, 2 апреля

В Британии выявили 30 случаев тромбоза после вакцины AstraZeneca

В Британии выявили 30 случаев тромбоза после вакцины AstraZeneca

"Спутник V" зарегистрировали в Панаме

"Спутник V" зарегистрировали в Панаме

Вертолет NASA совершит первый полет на Марсе не ранее 11 апреля

Премьеры Венгрии, Польши и экс-глава МВД Италии договорились об альянсе правых сил

Что произошло за день: четверг, 1 апреля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');