Пашинян планирует 7 апреля встретиться с Путиным в Москве

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Премьер Армении Никол Пашинян 7 апреля посетит Москву, где намерен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь главы армянского правительства Мане Геворкян.

В связи с запланированной встречей Пашинян "со 2 апреля работает в условиях самоизоляции", сказала Геворкян.

По ее словам, кроме личных приемов и общественных мероприятий, в графике работы премьера Армении изменений нет.

"Он работает в плановой повестке", - отметила Геворкян.