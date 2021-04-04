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Путин на следующей неделе встретится с премьером Армении

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет в Москве переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном.

"На следующей неделе очная встреча с Николом Пашиняном", - сообщает в воскресенье телеканал "Россия-1" (ВГТРК).

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Ранее пресс-служба Пашиняна сообщила, что с этой целью премьер Армении сейчас соблюдает режим самоизоляции.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что на этой встрече будет обсуждаться ход выполнения трехстороннего соглашения (Россия-Азербайджан-Армения), которое положило конец боевым действиям в Нагорном Карабахе.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года.

В соответствии с договоренностями президентов России, Азербайджана и премьера Армении, с 10 ноября было объявлено полное прекращение всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня в Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

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Владимир Путин Армения Никол Пашинян Нагорный Карабах

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