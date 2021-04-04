Путин на следующей неделе встретится с премьером Армении

Боевые действия в зоне карабахского конфликта продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года.

В соответствии с договоренностями президентов России, Азербайджана и премьера Армении, с 10 ноября было объявлено полное прекращение всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня в Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.