Военные Армении не стали отвечать на заявления о применении "Искандеров" в Карабахе

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Начальник Главного штаба ВС Армении Артак Давтян отказался комментировать возможное применение армянской стороной комплексов "Искандер" в период войны в Карабахе осенью 2020 года.

"Не могу ничего сказать, поскольку информация не подлежит разглашению", - сказал Давтян журналистам в пятницу.

Азербайджанское агентство по разминированию территорий (ANAMA) в пятницу представило в Баку обломки ракет "Искандер", обнаруженных, по утверждению представителя организации, в Карабахе.

Представитель агентства сообщил журналистам, что обломки двух ракет были обнаружены в городе Шуша 15 марта 2021 года при проведении очистки территорий от мин. По его словам, ведется уточнение модификации ракет.

При этом в конце февраля в Минобороны России сообщили, что ни один из ракетных комплексов "Искандер" во время конфликта в Нагорном Карабахе не применялся, а весь боезапас ракет находится на складах Вооруженных сил Армении.

Осенью прошлого года в Баку заявляли о применении армянскими силами во время конфликта в Нагорном Карабахе оперативного-тактического ракетного комплекса "Точка-У" - предшественника комплекса "Искандер-М".

Армения ранее получила экспортный вариант российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

"Искандер-М" разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы"). В варианте для российской армии в состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые.

Официально называлась дальность полета ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км. Сообщалось, что ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть. Комплекс стоит на вооружении ракетных бригад Сухопутных войск РФ.