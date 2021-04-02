Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:08Заразились
на 02.04В России 4 563 056+8 792В мире 129 607 543+711 622

Военные Армении не стали отвечать на заявления о применении "Искандеров" в Карабахе

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Начальник Главного штаба ВС Армении Артак Давтян отказался комментировать возможное применение армянской стороной комплексов "Искандер" в период войны в Карабахе осенью 2020 года.

"Не могу ничего сказать, поскольку информация не подлежит разглашению", - сказал Давтян журналистам в пятницу.

Азербайджанское агентство по разминированию территорий (ANAMA) в пятницу представило в Баку обломки ракет "Искандер", обнаруженных, по утверждению представителя организации, в Карабахе.

Представитель агентства сообщил журналистам, что обломки двух ракет были обнаружены в городе Шуша 15 марта 2021 года при проведении очистки территорий от мин. По его словам, ведется уточнение модификации ракет.

При этом в конце февраля в Минобороны России сообщили, что ни один из ракетных комплексов "Искандер" во время конфликта в Нагорном Карабахе не применялся, а весь боезапас ракет находится на складах Вооруженных сил Армении.

Осенью прошлого года в Баку заявляли о применении армянскими силами во время конфликта в Нагорном Карабахе оперативного-тактического ракетного комплекса "Точка-У" - предшественника комплекса "Искандер-М".

Армения ранее получила экспортный вариант российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

"Искандер-М" разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы"). В варианте для российской армии в состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые.

Официально называлась дальность полета ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км. Сообщалось, что ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть. Комплекс стоит на вооружении ракетных бригад Сухопутных войск РФ.

Армения Азербайджан

Новости по теме

Новости

Египет ждет выплаты более $1 млрд за блокировку Суэцкого канала

Египет ждет выплаты более $1 млрд за блокировку Суэцкого канала

В Баку заявили о найденных в Карабахе обломках "Искандеров"

На Тайване в крушении пассажирского поезда погибли десятки человек

На Тайване в крушении пассажирского поезда погибли десятки человек
Пандемия коронавируса

Число случаев COVID в мире превысило 129,6 млн, число жертв - 2,82 млн

Пандемия коронавируса

Антирекорд по суточному приросту COVID-19 зафиксирован на Украине

Антирекорд по суточному приросту COVID-19 зафиксирован на Украине

Что случилось этой ночью: пятница, 2 апреля

В Британии выявили 30 случаев тромбоза после вакцины AstraZeneca

В Британии выявили 30 случаев тромбоза после вакцины AstraZeneca

"Спутник V" зарегистрировали в Панаме

"Спутник V" зарегистрировали в Панаме

Вертолет NASA совершит первый полет на Марсе не ранее 11 апреля

Премьеры Венгрии, Польши и экс-глава МВД Италии договорились об альянсе правых сил

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');