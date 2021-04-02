Кремль опроверг использование "Искандеров" в ходе конфликта в Карабахе

Дмитрий Песков Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Ракетные комплексы "Искандер" не применялись в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, в Кремле не располагают информацией о том, откуда могла взяться ракета от этого комплекса, обломки которой якобы обнаружили азербайджанские военные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Насколько я понимаю, это новая информация. Мне неизвестно, докладывали ли по линии военных (информацию об этом президенту Владимиру Путину - ИФ), располагают ли наши военные какой-то детальной информацией об этом", - сказал он журналистам.

Так Песков по просьбе журналистов прокомментировал заявление Азербайджанского агентства по разминированию территорий об обнаружении обломков двух ракет от "Искандера" в городе Шуша 15 марта 2021 года при проведении очистки территорий от мин.

При этом журналист обратил внимание Пескова, что в Баку якобы заявили о том, что, судя по маркировке, эти ракеты не являлись экспортным вариантом, а были предназначены для использования российскими военными.

Отвечая на вопрос, применялись ли "Искандеры" во время карабахского конфликта, Песков сказал: "Вы помните историю с "Искандерами", что они не применялись во время конфликта, и это было подтверждено".

У пресс-секретаря президента также поинтересовались, есть ли в Кремле понимание, откуда могла появиться ракета от "Искандера", об обнаружении обломков которой заявили в Баку.

"Нет, мы не располагаем информацией", - сказал Песков.