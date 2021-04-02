Орбиту МКС подняли на 360 метров перед прибытием нового экипажа

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Орбиту Международной космической станции (МКС) скорректировали в пятницу для прибытия корабля "Союз МС-18", сообщили в "Роскосмосе".

Двигатели космического грузовика проработали 129,3 секунды для того, чтобы средняя высота орбиты станции увеличилась на 0,36 км и составила 419,8 км, говорится в сообщении.

По данным госкорпорации, в настоящее время специалисты службы баллистико-навигационного обеспечения ЦУП ЦНИИмаш анализируют поступившую телеметрическую информацию и уточняют параметры орбиты МКС.

Ранее орбита МКС корректировалась 12 марта.

Полет российского пилотируемого корабля "Союз МС-18" по программе МКС запланирован на 9 апреля 2021 года. В состав экипажа корабля включены Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт НАСА Марк Ванде Хай.

В настоящее время экипаж МКС состоит из ее командира, космонавта "Роскосмоса" Сергея Рыжикова, космонавта Сергея Кудь-Сверчкова, астронавта НАСА Кэтлин Рубинс, а также прибывших 17 ноября 2020 года на станцию на новейшем американском пилотируемом корабле Crew Dragon компании SpaceX американских астронавтов Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннон Уокер и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути.