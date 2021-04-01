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Орбиту МКС скорректируют перед прибытием нового экипажа

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Орбиту Международной космической станции (МКС) увеличат 2 апреля на 360 метров перед прибытием экипажа корабля "Союз МС-18", который отправится к станции 9 апреля, сообщили в "Роскосмосе" в четверг.

"Двигатели транспортного грузового корабля "Прогресс МС-14", пристыкованного к служебному модулю "Звезда", будут в автоматическом режиме включены в 15:14 по Московскому времени. Величина импульса составит 0,21 м/с. Двигатели корабля проработают в 129,3 с., в результате чего средняя высота орбиты станции увеличится на 0,36 км и составит 419,8 км.", - сообщили в госкорпорации.

В РоссииВ "Роскосмосе" подтвердили, что Ван де Хай войдёт в экипаж "Союза МС-18"Читать подробнее

О запланированной коррекции орбиты станции сообщалось 22 марта, однако точные параметры тогда еще не были известны.

Полёт российского пилотируемого корабля "Союз МС-18" по программе МКС запланирован на 9 апреля. В состав экипажа корабля включены Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай.

Сейчас экипаж МКС состоит из ее командира, космонавта "Роскосмоса" Сергея Рыжикова, космонавта Сергея Кудь-Сверчкова, астронавта NASA Кэтлин Рубинс, а также прибывших 17 ноября 2020 года на станцию на новейшем американском пилотируемом корабле Crew Dragon компании SpaceX американских астронавтов Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннон Уокер и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути.

МКС

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