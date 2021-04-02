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Привитые американцы смогут путешествовать по США без тестов и карантина

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Прошедшие вакцинацию против коронавируса COVID-19 американцы смогут путешествовать внутри страны без тестирования и обязательной изоляции по прибытии в пункт назначения. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

По информации агентства, вакцинированные люди смогут без ограничений путешествовать по территории страны, но соблюдение мер безопасности остается для них обязательным.

Иностранные туристы все равно должны будут проходить тестирование на COVID-19 до вылета в США и по прибытии в страну, отмечается в сообщении.

Всего за время пандемии в США выявлено более 31,2 млн случаев коронавируса, более 566 тыс. пациентов скончались от последствий заражения.

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