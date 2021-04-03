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ЛНР заявила о размещении украинской армией техники у линии соприкосновения

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины размещают вооружение и технику в жилых районах населенных пунктов, расположенных у линии соприкосновения в Донбассе, сообщили в субботу в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.

"В нарушение третьего пункта дополнительных мер (по поддержанию режима прекращения огня - ИФ), противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что украинские военные разместили боевую машину пехоты и боевую бронированную машину вблизи жилых домов в населенном пункте Орехово-Донецкое.

"В зоне ответственности 59-й бригады (Вооружённых сил Украины - ИФ) в районе н.п. Троицкое отмечено нахождение двух единиц 122 мм буксируемых гаубиц Д-30", - сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

В Донецке сообщают об усилении украинской армией обстрелов в Донбассе, фиксируют рост напряженности вдоль линии соприкосновения. Об этом заявил "Интерфаксу" глава представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

По данным ведомства, 2 апреля ВСУ восемь раз открывали огонь по территории ДНР, применяя при этом минометы калибром 120 мм, гранатометы и вооружение БМП-1.

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