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В ДНР сообщили о гибели ребенка из-за дрона украинских военных

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Ребенок 2016 года рождения погиб на западной окраине Донецка из-за применения украинскими военными беспилотника со взрывным устройством, заявили в народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"ВСУ применили беспилотный летательный аппарат, снаряженный самодельным взрывным устройством, которое было сброшено на поселок Александровка.", - говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой народной милиции.

Также получила ранения местная жительница 1954 года рождения.

Ранее в ДНР заявили об усилении обстрелов со стороны украинских военных и росте напряженности вдоль линии соприкосновения в Донбассе.

Украина ДНР

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