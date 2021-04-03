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Суд на Тайване не стал арестовывать возможного виновника крушения поезда

Суд на Тайване не стал арестовывать возможного виновника крушения поезда
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - На Тайване суд отпустил под залог водителя грузовика, который свалился на рельсы перед пассажирским поездом и спровоцировал накануне катастрофу с десятками жертв.

Как передает в субботу газета The Guardian, обвинение просило арестовать мужчину по обвинению в причинении смерти по неосторожности, однако суд решил освободить фигуранта с условием выплаты 500 тысяч тайваньских долларов (около $17,5 тыс.) и ограничения передвижений.

Предполагается, что крушение пассажирского поезда произошло из-за того, что плохо припаркованный грузовик скатился со строительной площадки на железнодорожные пути, после чего произошло столкновение. Поезд сошел с рельсов, часть вагонов оказалась зажата в туннеле. Водителя в автомобиле в момент аварии не было.

По последним данным, в катастрофе погибли минимум 50 человек, около 150 получили ранения. Работы на месте крушения поезда продолжаются, число жертв может увеличиться.

Тайвань

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