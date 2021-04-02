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На Тайване в крушении пассажирского поезда погибли десятки человек

На Тайване в крушении пассажирского поезда погибли десятки человек
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - На Тайване утром в пятницу пассажирский поезд сошел с рельсов в туннеле, могли погибнуть не меньше 40 человек, сообщает "Синьхуа" со ссылкой на местные спасательные службы. По словам источников "Синьхуа", подтверждена смерть четырех человек, еще 36 не подают признаков жизни.

CNA сообщает предварительные данные о 72 погибших, среди которых машинист.

Поезд, в котором было около 350 человек, в туннеле сошел с рельсов, некоторые вагоны ударились о стены туннеля. По данным South China Morning Post, это был Taroko Express из восьми вагонов. Четыре вагона не получили повреждений, из них люди эвакуировались в основном самостоятельно, выбив стекла. Остальные четыре вагона остаются в туннеле и доступ к ним затруднен.

По предварительной версии, строительный грузовик с неисправными тормозами или неправильно припаркованный съехал со склона и ударился о выезжающий из туннеля поезд, что и стало причиной катастрофы. В грузовике на момент столкновения никого не было, сообщил начальник полиции уезда Хуалянь Цай Динсянь.

Это случилось в первый день четырехдневных праздников, когда по острову традиционно путешествует много людей.

Тайвань Taroko Express

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