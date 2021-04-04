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МИД КНР заявил, что будет стремиться к прочному миру на Корейском полуострове

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел КНР Ван И на переговорах в китайском Сямэне с южнокорейским коллегой Чон Ый Еном подтвердил готовность Китая прилагать усилия к достижению долгосрочного и прочного мира на Корейском полуострове и его денуклеаризации, сообщил МИД КНР.

"Ван И заявил, что необходимо поддерживать мир и стабильность на полуострове, на практике решить вопросы безопасности, вызывающие оправданную озабоченность южнокорейской стороны, путем диалога и переговоров создать механизм длительного мира, осуществить полную денуклеаризацию полуострова", - сообщает МИД Китая.

В сообщении говорится, что Ван И призвал все заинтересованные стороны "приложить активные усилия" для формирования такой ситуации, а также подчеркнул: "Китай готов поддерживать связь с Южной Кореей, расширять сферы консенсуса, выразил надежду, что южнокорейская сторона сыграет в этом конструктивную роль".

КНР Южная Корея КНДР

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