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Пекин заявил, что визит Лаврова в КНР не направлен против других стран

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Китай, проходящий сразу после непростых переговоров представителей Пекина и Вашингтона на Аляске, не направлен против других государств, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Развитие отношений России и Китая не нацелено против каких-либо других государств, наши отношения спокойные, свободные и честные", - сказала Хуа Чуньин в ответ на вопрос, специально ли визит Лаврова в КНР был организован сразу после переговоров на Аляске.

Она добавила, что Китай, Россия и США входят в Совет безопасности ООН, и каждая из стран несет ответственность за международную безопасность.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник прибыл с визитом в китайский город Гуйлинь. В интервью китайским СМИ он заявил о необходимости снижения санкционных рисков для России через укрепление технологической самостоятельности и использование альтернативных доллару мировых валют и международных платежных систем.

На вторник, 23 марта, запланированы переговоры Лаврова с главой МИД КНР Ван И. Ожидается, что министры обсудят стратегическое взаимодействие двух стран и организацию контактов на высшем и высоком уровнях. Завершив визит в Китай, российский министр иностранных дел отправится на переговоры в Южную Корею.

Переговоры на Аляске между делегациями США и КНР прошли на прошлой неделе. Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан счел их жесткими и непростыми. Глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ян Цзечи подтвердил, что между сторонами сохранились серьезные противоречия по ряду вопросов.

Сергей Лавров Китай МИД РФ Хуа Чуньин США

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