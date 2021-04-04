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В Китае экс-глава оборонного гиганта Norinco стал фигурантом расследования

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Центральная комиссия Китая по проверке дисциплины сообщила о расследовании в отношении бывшего руководителя и секретаря парткома государственного оборонного гиганта China North Industries Group (Norinco) Инь Цзясю.

В сообщении на сайте комиссии говорится, что Инь Цзясю подозревается в "серьезном нарушении" законов, однако подробности не приводятся.

Корпорация специализируется на выпуске и экспортных поставках оборонной продукции. Она производит сложную военную технику, включая системы залпового огня, автомобили-амфибии, противоракетные системы, системы ПВО, оборудование ночного видения, информационные системы, авиабомбы, оружие для проведения антитеррористических операций, стрелковое и спортивное оружие, а также продукцию гражданского назначения.

Широкомасштабная кампания по борьбе с коррупцией продолжается в Китае с момента прихода к власти председателя КНР Си Цзиньпина.

Китай Norinco Инь Цзясю

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