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Премьер Ливии назвал полученную российскую вакцину "первой каплей дождя"

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр переходного правительства Ливии Абдулхамид Дбейба приветствовал прибытие в страну первой партии российской вакцины от COVID-19 "Спутник V".

"Это первая капля дождя. Слава Богу, мы можем привить первую партию вакцины от коронавируса", - написал он в своем твиттере.

Первая партия состоит из 100 тыс. доз. По словам премьера, "остальная часть груза будет поступать последовательно", не уточнив сроки.

С начала пандемии коронавируса в Ливии зарегистрировано почти 200 тыс. случаев заражения и 2 684 смертельных случая.

Как сообщили СМИ со ссылками на иорданский Минздрав, в воскресенье вакцинация российским "Спутником V" началась в Иордании. Препарат был одобрен к применению медицинскими властями страны в марте.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Вакцинация населения против COVID-19 на стадионе имени Паскуаля Герреро в городе Кали, Колумбия
Ливия Коронавирус Спутник V

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