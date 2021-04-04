Премьер Ливии назвал полученную российскую вакцину "первой каплей дождя"

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр переходного правительства Ливии Абдулхамид Дбейба приветствовал прибытие в страну первой партии российской вакцины от COVID-19 "Спутник V".

"Это первая капля дождя. Слава Богу, мы можем привить первую партию вакцины от коронавируса", - написал он в своем твиттере.

Первая партия состоит из 100 тыс. доз. По словам премьера, "остальная часть груза будет поступать последовательно", не уточнив сроки.

أول الغيث قطرة... بحمد الله تمكنا من توريد أول دفعة من لقاح كورونا

على أن تصل باقي الشحنات تواليا.



أدعو الشعب الليبي للتسجيل في منظومة التطعيم وتمنياتي بالسلامة للجميع. pic.twitter.com/lsWuCISoEn — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) April 4, 2021

С начала пандемии коронавируса в Ливии зарегистрировано почти 200 тыс. случаев заражения и 2 684 смертельных случая.

Как сообщили СМИ со ссылками на иорданский Минздрав, в воскресенье вакцинация российским "Спутником V" началась в Иордании. Препарат был одобрен к применению медицинскими властями страны в марте.