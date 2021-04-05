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Франция наладит выпуск вакцин Pfizer и Moderna на своей территории

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Франция на этой неделе начинает производство вакцины, разработанной компаниями Pfizer Inc и BioNTech, сообщило французское телевидение.

Производство наладят на объектах французской фармацевтической компании Delpharm в коммуне Сен-Реми-сюр-Авр. Ожидается, что первая партия изготовленного во Франции препарата будет готова в среду.

Позже также планируется начать производство в департаменте Эндр и Луара, где расположен французский филиал фармацевтической компании Recipharm. На нем будут производить вакцину Moderna Inc. Первые дозы должны быть изготовлены до конца апреля.

Согласно телеканалу BFM-TV, в течение года ожидается также начало производства вакцин Sanofi и Janssen.

Планируется, что в общей сложности до конца 2021 года Франция должна произвести 250 млн доз вакцин от коронавируса.

Тема производства вакцины во Франции активно обсуждается в последние месяцы. СМИ, в частности, выражали сожаление, что французские фармацевтические компании отстали от конкурентов и пока не завершили работу над собственными вакцинами от COVID-19.

Франция Pfizer Moderna коронавирус

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