Число случаев заражения коронавирусом во Франции превысило 5 миллионов

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - По данным американского университета Джонса Хопкинса на 03:30 субботы по московскому времени, во Франции число заразившихся коронавирусом с начала пандемии достигло 5,314 млн человек, зарегистрировано более 98,3 тыс. смертельных случаев, связанных с инфекцией.

По сообщению медицинских властей, за минувшие сутки в стране выявлено более 41 тыс. новых заболевших, скончался 301 человек.

В ходе кампании вакцинации населения первая доза препарата от коронавируса введена более чем 10 млн человек, обе дозы получили 3,6 млн.