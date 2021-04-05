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Суд в Армении подтвердил решение о незаконности увольнения Гаспаряна с поста начальника ГШ ВС

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Административный суд Армении не удовлетворил ходатайство представителя премьер-министра Никола Пашиняна об отмене принятой ранее обеспечительной меры по признанию освобождения Оника Гаспаряна от должности начальника Главного штаба не соответствующим правовым отношениям до вынесения судом окончательного решения.

"Ответчик не представил обоснований, необходимых для отмены обеспечительной меры. Следовательно, суд считает, что ходатайство представителя премьер-министра подлежит отказу", - говорится в решении суда, опубликованном в понедельник.

В миреГаспарян остается начальником Главштаба ВС Армении до вынесения окончательного решения судаЧитать подробнее

В конце марта Административный суд Армении не удовлетворил ходатайство об отводе судьи Мгера Петросяна по делу Гаспаряна. С таким ходатайством в суд обратился представитель премьер-министра Армении.

Как сообщалось, судья Административного суда Мгер Петросян временно удовлетворил иск бывшего начальника ГШ ВС, приняв обеспечительные меры. Таким образом, согласно решению Административного суда, запрещается назначение нового начальника ГШ ВС.

Однако 22 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Артак Давтян силой закона назначен на должность начальника Главного штаба ВС Армении.

24 марта Генпрокуратура Армении заявила, что получила заявление Гаспаряна о возбуждении уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями против премьер-министра Никола Пашиняна и министра обороны Вагаршака Арутюняна в связи с назначением начальником ГШ Давтяна.

Армения Оник Гаспарян

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