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Гаспарян остается начальником Главштаба ВС Армении до вынесения окончательного решения суда

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Административный суд Армении вынес решение по иску бывшего начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна, оспаривающего законность его освобождении от должности, приняв обеспечительные меры.

В опубликованном на сайте судебной информации Datalex.am решении отмечается, что Административный суд временно удовлетворил иск, приняв обеспечительные меры по признанию освобождения Гаспаряна от должности силой закона не соответствующим правовым отношениям до вынесения судом окончательного решения.

Таким образом, согласно решению Административного суда, запрещается назначение нового начальника ГШ ВС, что означает, что Гаспарян продолжит занимать должность его руководителя.

25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства республики. Пашинян в ответ заявил о попытке военного переворота в стране и подал президенту ходатайство об увольнении Гаспаряна.

После того, как президент два раза не подписал указ об увольнении, Оник Гаспарян был освобожден от должности силой закона 10 марта. Он назвал это решение антиконституционным и обратился в Административный суд.

Ранее президент Армении также два раза не подписал предложение премьера о назначении Артака Давтяна на должность начальника Главного штаба Вооруженных сил. В соответствии с армянским законодательством, если президент два раза не подписывает предложенный премьер-министром проект указа о назначении, то документ вступает в действие силой закона через восемь дней после повторного отказа со стороны президента. Давтян мог занять пост начальника Главного штаба, предположительно, 19 или 20 марта.

Армения Оник Гаспарян

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