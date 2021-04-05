Лидера Палестины Аббаса перевезут на лечение в Германию

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Главу палестинской администрации Махмуда Аббаса, как ожидается, в понедельник транспортируют на лечение в Германию, сообщают израильские СМИ.

По данным The Times of Israel, 85-летнего Аббаса на вертолете доставят из Рамаллы в Амман. Оттуда он отправится в Германию.

Представитель офиса Аббаса отказался от комментариев о состоянии здоровья президента.

Аббас страдал от рака простаты, а также от заболеваний сердечно-сосудистого характера, он заядлый курильщик. В 2019 году он уже проходил курс лечения в Берлине.