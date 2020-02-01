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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:35

Аббас заявил о сворачивании всех отношений с США и Израилем

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил в субботу о решении прекратить отношения с США и Израилем.

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"Мы прерываем все отношения с США", - приводят его слова израильские СМИ.

Аналогичную позицию Аббас занял и по отношениям с Израилем.

"Я не хочу войти в историю как лидер, который продал Иерусалим", - добавил он.

Аббас имел в виду подготовленный США и одобренный Израилем план по ближневосточному урегулированию.

План предусматривает, в частности, что Иерусалим должен быть неделимой столицей государства Израиль. А палестинцы получат возможность организовать свою столицу, объединив некоторую часть Восточного Иерусалима с пригородами.

Все ведущие палестинские движения отвергли данную инициативу.

Израиль США Палестина Махмуд Аббас

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