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Пабы, магазины и парикмахерские возобновят работу в Англии 12 апреля

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что с 12 апреля в Англии начнут возобновлять работу пабы, магазины, спортзалы, парикмахерские и другие объекты сферы услуг.

"Результатом ваших (народа) усилий и поставок вакцин является то, что я могу сегодня подтвердить, что с 12 апреля мы перейдем ко второму этапу нашего плана - к открытию магазинов, спортзалов, зоопарков, кемпингов, возобновлению работы сферы персональных услуг, в частности, парикмахерских и, конечно же, пивных на открытом воздухе и любых мероприятий на открытом воздухе", - сообщил Джонсон на пресс-конференции в понедельник.

При этом он подчеркнул, что 12 апреля сам намерен посетить паб и выпить пива. "В понедельник 12-го я сам пойду в паб и осторожно, но бесповоротно поднесу к своим губам пинту пива", - заявил британский премьер.

Кроме того, по словам Джонсона, теперь посещать родственников в домах престарелых могут двое, а не один гость.

Премьер отметил, что такие ослабления ограничений "полностью оправданы" текущими данными по коронавирусу в стране.

Между тем, премьер призвал англичан не расслабляться и соблюдать правила по сдерживанию COVID-19, вакцинироваться и тестироваться на наличие коронавируса. По словам Джонсона, правительство придерживается намеченного плана по возвращению к нормальной жизни.

В Великобритании с начала пандемии COVID-19 диагностировали свыше 4,3 млн заражений, более 126,8 тыс. инфицированных скончались. При этом зафиксировано более 3,9 млн выздоровлений.

Великобритания Англия Борис Джонсон коронавирус

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