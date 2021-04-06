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Мишустин напомнил о предупреждениях экспертов насчет ухудшения ситуации с COVID

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что эксперты предупреждают об ухудшении ситуации в мире с коронавирусом, в том числе и в России, и заявил, что важно этого не допустить.

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"Ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается стабильной несколько недель подряд, но мы видим, как она развивается в целом ряде стран Америки, Европы и Азии, там снова растет заболеваемость, выявляют рекордное число больных, и уже объявлено о начале третьей волны коронавируса", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного Совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Некоторые государства, отметил он, были вынуждены ввести локдаун. "Ряд экспертов предупреждает о возможных рисках ухудшения ситуации, в том числе и в России. Важно не допустить такого сценария в нашей стране", - сказал Мишустин.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Михаил Мишустин коронавирус

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