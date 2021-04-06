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Суд в Ереване оправдал экс-генсека ОДКБ по делу о свержении конституционного строя

Суд в Ереване оправдал экс-генсека ОДКБ по делу о свержении конституционного строя
Бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Суд первой инстанции в Ереване оправдал бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Армении Сейрана Оганяна, которые обвинялись в свержении конституционного строя.

В июле 2018 года, после смены власти в республике, Армения предложила государствам-членам ОДКБ начать процесс замены генсека организации в связи с решением ереванского суда об аресте Хачатурова.

Ранее суд первой инстанции прекратил уголовное преследование по статье "свержение конституционного строя" против экс-президента Армении Роберта Кочаряна и бывшего руководителя аппарата президента, экс-вице-премьера Армена Геворкяна на основе отсутствия состава преступления.

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Между тем суд продолжит рассматривать уголовное дело по статье "получение взятки", по которой обвиняется Роберт Кочарян, и по статье "легализация доходов, полученных незаконным путем в особо крупных размерах", по которой обвиняется Геворкян.

В феврале 2019 года Специальная следственная служба Армении предъявила Кочаряну обвинение по п.2 ч.4 ст.311 УК Армении - получение взятки в особо крупном размере.

Ранее предпринимательница Сильва Амбарцумян обвинила экс-президента Кочаряна в получении взятки в 2008 году в размере порядка $3 млн.

Армения ОДКБ Юрий Хачатуров

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