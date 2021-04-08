Экс-президент Армении Кочарян подал в суд на премьера Пашиняна

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Бывший президент Армении Роберт Кочарян подал иск против действующего премьер-министра Никола Пашиняна, требуя опровергнуть "публично произнесенную клевету".

"Адвокат Роберта Кочаряна Айк Алумян подал иск против премьер-министра Армении с требованием признания презумпции невиновности и опровержения клеветы в связи с высказываниями Пашиняна на митинге 1 марта 2021 года. В качестве возмещения истец требует 4 млн драмов (около $7,5 тыс.)", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь команды адвокатов экс-президента Элина Саакова.

На митинге 1 марта Пашинян заявлял, что обвиняемые в рамках уголовного дела о "свержении конституционного строя" пытаются затянуть судебный процесс "с надеждой на повторную узурпацию власти".

"Эти люди в 2008 году, находясь у власти, вывели армию против народа, чтобы народ не смог реализовать свое право волеизъявления. Дело "1 марта", по моей оценке, раскрыто. Но убийцы не раскрыты, поскольку следственные органы сфальсифицировали улики. И сегодня эти же люди пытаются вывести армию против народа", - заявлял Пашинян.

6 апреля суд в Ереване прекратил уголовное преследование по статье "свержение конституционного строя" против экс-президента Армении Роберта Кочаряна из-за отсутствия состава преступления.

Уголовное преследование по статье 300.1 УК (свержение конституционного строя) прекращено также против бывшего министра обороны Сейрана Оганяна, бывшего начальника главного штаба, экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, бывшего руководителя аппарата президента, бывшего вице-премьера Армена Геворкяна.

26 марта КС Армении признал не соответствующим двум статьям Конституции статью 300.1 Уголовного кодекса.

Кочарян был арестован в Ереване в июле 2018 года после того, как ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях марта 2008 года. Тогда он покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна, среди которых был нынешний премьер Никол Пашинян, организовали в Ереване акции протеста. Участников акции разогнали, в ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

19 июня 2020 года Кочарян был освобожден из-под стражи под залог в размере около $4 млн.