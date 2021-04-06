Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:00Заразились
на 06.04В России 4 597 868+8 328В мире 131 813 638+492 075

Авианосная группа ВМС Китая начала учения возле Тайваня

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Авианосная группа Китая во главе с авианосцем "Ляонин" ведет учения в водах вблизи Тайваня. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press (AP) со ссылкой на заявление ВМС Китая.

Согласно заявлению, речь идет о плановых маневрах, а их цель – "содействовать улучшению способности (Китая - ИФ) защитить национальный суверенитет, безопасность и цели развития".

Однако, указывает AP, китайское командование не уточнило, когда начались эти учения и сколько они продлятся, но обещало больше подобных маневров в будущем.

Накануне японское издание "Никкэй" сообщило, что военные Японии зафиксировали проход группы из шести кораблей ВМС КНР во главе с авианосцем "Ляонин" в Тихий океан по стратегическому водному пути – через пролив Мияко, разделяющий японские острова Окинава и Мияко.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

Этот вопрос – один из самых чувствительных в отношениях США и Китая.

AP напоминает, что власти США ранее заявляли о возросшей угрозе со стороны Пекина в адрес Тайваня. Вашингтон при том согласился продать Тайваню военные самолеты, ракеты и прочее военное оборудование. Также ранее оборонное ведомство Тайваня признало, что США и Европа оказывает острову помощь в строительстве подводных лодок.

Между тем, по данным AP, в минувшую субботу авианосная ударная группа США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt вошла в Южно-Китайское море для проведения "стандартных операций". Это второй раз за 2021 год, когда американская авианосная группа входит в эту зону, добавляет агентство.

Китай Тайвань

Новости

Испытания гиперзвукового оружия в США закончились неудачей

Испытания гиперзвукового оружия в США закончились неудачей

Что произошло за день: вторник, 6 апреля

Украина заключила договор с Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины

Украина заключила договор с Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины

Финал конкурса "Миссис Шри-Ланка" завершился срывом короны с победительницы

Суд в Ереване оправдал экс-генсека ОДКБ по делу о свержении конституционного строя

Суд в Ереване оправдал экс-генсека ОДКБ по делу о свержении конституционного строя

МВД Франции не нашло подтверждений вип-ужинов членов кабмина

МВД Франции не нашло подтверждений вип-ужинов членов кабмина
Пандемия коронавируса

Президент Казахстана привился от коронавируса "Спутником V"

Президент Казахстана привился от коронавируса "Спутником V"

В Дубае арестовали россиянина за съемку голых девушек на балконе отеля

В Дубае арестовали россиянина за съемку голых девушек на балконе отеля

Зеленский заявил, что только НАТО может остановить конфликт в Донбассе

Зеленский заявил, что только НАТО может остановить конфликт в Донбассе

МИД РФ разочарован реакцией Запада на действия Киева в Донбассе

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');