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США направили десантные корабли в Южно-Китайское море

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - США направили дополнительные военно-морские силы в акваторию Южно-Китайского моря, являющуюся объектом территориальных споров между КНР и ряда государств региона. Об этом сообщило в четверг издание South China Morning Post.

Базирующийся в Пекине аналитический центр SCSPI обнародовал данные спутниковых снимков, согласно которым накануне вечером через Малаккский пролив проследовала американская амфибийно-десантная группа в составе десантного корабля USS Makin Island (LHD-8) и десантного транспорта-дока USS San Diego (LPD-22). При этом моряки на USS Makin Island проводили учения с боевой стрельбой, отметили в свою очередь в Индо-Тихоокеанском командовании ВС США.

South China Morning Post напоминает, что эта информация появилась в тот момент, когда и Китай, и США направили авианосцы в район Южно-Китайского моря: так, во вторник и среду американский атомный авианосец Theodore Roosevelt участвовал в совместных учениях с Малайзией, а группа кораблей ВМС КНР во главе с авианосцем "Ляонин" ранее приступила к учениям возле Тайваня.

В свою очередь некоторые наблюдатели высказали мнение: появление в Южно-Китайском море корабля USS Makin Island должно направить сигнал Пекину, что, несмотря на строительство им трех взлетных полос на островах Наньша (английское название - Спратли), способных принимать любые военные самолеты, США до сих пор лучше всех в мире подготовлены к высадке десантов на берег.

Другие аналитики указали, что США ранее усилили взаимодействие между Третьим, Пятым и Седьмым флотами в рамках Индо-Тихоокеанского командования ВС США.

Китай и члены АСЕАН – Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам – ведут территориальный спор вокруг архипелага Наньша в Южно-Китайском море. В июле прошлого года США официально отвергли претензии КНР на ряд территорий в Южно-Китайском море. Штаты также обвиняют Пекин в том, что Китай создал на спорных островах военные базы, и это является нарушением международных законов.

США Китай Южно-Китайское море

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