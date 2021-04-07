В NASA запланировали на 11 апреля первый полет вертолета на Марсе

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В NASA планируют не раньше 11 апреля совершить первую попытку полета вертолета Ingenuity ("Изобретательность") на Марсе, сообщается на сайте ведомства.

Это будет первый в истории полет за пределами Земли. Трансляцию первого полета можно будет посмотреть в социальных сетях и на сайте ведомства через несколько часов после запуска.

Вертолет был доставлен марсоходом "Perseverance" ("Настойчивость") в кратер Езеро 18 февраля. Марсоход будет обеспечивать поддержку во время полетов, делать снимки, собирать данные об окружающей среде и размещать базовую станцию, которая позволит вертолету общаться с диспетчерами миссии на земле.

"Дата полета может измениться, поскольку инженеры работают над развертыванием, предполетными проверками и позиционированием транспортных средств как "Perseverance", так и "Ingenuity". Время проведения мероприятий будет обновляться по мере необходимости, а последнее расписание будет доступно на веб-странице вертолета", - говорится в сообщении NASA. Во время первого полета вертолет должен подняться на высоту в три метра над поверхностью планеты.

Трансляцию первого полета Ingenuity можно будет посмотреть на сайте NASA и в соцсетях через несколько часов после запуска. Общественность и средства массовой информации также могут задавать вопросы в социальных сетях во время брифингов и прямой трансляции с помощью тэга #MarsHelicopter.

Работа Ingenuity рассчитана на 31 день. В ходе полетов на Марсе он будет производить аэрофотосъемку окружающей марсоход местности.