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НАСА успешно испытало первую ступень ракеты для полетов на Луну

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Первая ступень американской сверхтяжелой ракеты-носителя SLS прошла успешные статические огневые испытания, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

"Четыре двигателя RS-25 самого большого ракетного элемента, который когда-либо строило НАСА, - первой ступени ракеты-носителя Space Launch System (SLS) - проработали в четверг 8 минут 19 секунд в Космическом центре имени Джона Стенниса вблизи Бей-Сент-Луиса в штате Миссисипи", - говорится в сообщении.

В агентстве отметили, что успешное испытание - важный этап в реализации миссии Artemis I ("Артемида-1), в рамках которой планируется отправить беспилотный космический корабль Orion в испытательный полет вокруг Луны и обратно на Землю.

Первая ступень ракеты SLS высотой 65 метров с четырьмя двигателями RS-25 является самой большой с тех пор, как НАСА построило ракету-носитель Saturn V для корабля "Аполлон" для пилотируемых полетов на Луну.

SLS (Space Launch System) - американская сверхтяжёлая ракета-носитель, разрабатываемая НАСА для пилотируемых миссий за пределы околоземной орбиты. Первый беспилотный запуск запланирован на осень 2021 года, а первый пилотируемый Artemis 2 - на 2023 год. В рамках программы Artemis ракета SLS будет использоваться для запусков пилотируемого корабля Orion, в том числе на Луну и Марс.

Система в базовой версии будет способна выводить 95 тонн груза на опорную орбиту. Дальнейшее развитие конструкции ракеты-носителя должно обеспечить увеличение грузоподъёмности до 130 тонн. Она станет самой мощной космической ракетой в мире.

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