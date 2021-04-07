Главе Еврокомиссии не выдали стул на переговорах с Эрдоганом в Анкаре

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен в ходе визита во вторник в Анкару пришлось столкнуться с особенностями турецкого восприятия ЕС, когда на встрече с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом ее усадили в стороне от него и главы Евросовета Шарля Мишеля.

В европейских социальных сетях широко разошлось видео, на котором Эрдоган и Мишель усаживаются рядом в два кресла, а фон дер Ляйен, которой досталось только место на диване сбоку, издает выразительное междометие удивления.

"Председатель явно была удивлена, впрочем, это видно на видео, но, несмотря на удивление, она предпочла, и я думаю, что это, конечно, был правильный выбор позиции, дать приоритет существу, а не вопросам протокола или формы. Это наверняка то, что граждане Европейского союза ожидали от нее", - сказал официальный представитель ЕК Эрик Мамер в среду на брифинге в Брюсселе.

Ему пришлось отбиваться от вопросов, что означает такое явное в глазах европейской общественности принижение ранга главы исполнительной коллегии ЕС: грубую протокольную ошибку или принципиальную демонстрацию отношения к женщинам режима Анкары, которая недавно объявила о выходе из Стамбульской конвенции по защите прав женщин.

Пресс-секретарь ЕК отметил, что поездка в Турцию готовилась, "используя обычные каналы для такого рода визитов". Но представители самой протокольной службы Еврокомиссии на этот раз не смогли принять участия в поездке по причине антикоронавирусных ограничений.

Он уклонился от комментария на вопрос, по какой причине главу Еврокомиссии не усадили в такое же кресло, как и председателя Евросовета, предложив обратиться к турецким властям как организаторам этой встречи.

"Что касается восприятия (Евро)комиссии за рубежом, разумеется, протокольный ранг ее председателя точно такой же, как и у председателя Европейского совета. Кстати, председатель (ЕК) является полноправным членом Европейского совета, и обычно, когда она направляется в зарубежное государство, к ней относятся точно таким же образом, как это было бы сделано в отношении председателя Европейского совета", - объяснил Мамер.

На просьбу проанализировать, какое послание Эрдоган хотел передать фон дер Ляйен через такое к ней отношение, представитель ЕК ответил: "Не знаю, предполагалась ли передача послания, но в любом случае нас интересует не какое-либо послание в этом, а то, что мы передали наши послания турецким властям. Это было сделано во время переговоров. И поверьте, убеждения Европейского союза, и председателя (ЕК) в особенности, в отношении роли женщины в обществе и в политическом мире чрезвычайно ясны. Она неоднократно это объясняла. И любому отдельно взятому событию, каким бы оно ни было, не изменить никоим образом суть ее политики".

На пресс-конференции во вторник в Анкаре фон дер Ляйен заявила: "Меня очень беспокоит тот факт, что Турция вышла из Стамбульской конвенции. Речь идет о защите женщин и детей от насилия. И сейчас это явно неправильный сигнал. Европейский союз без колебаний укажет на дальнейшие негативные события".