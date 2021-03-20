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Турция вышла из европейской конвенции по защите женщин

Турция вышла из европейской конвенции по защите женщин
Во дворе мечети в Стамбуле
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Турция вышла из Конвенции Совета Европы о предупреждении насилия в отношении женщин и борьбе с ним (Стамбульской конвенции). Соответствующий указ президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана опубликован в субботу в официальном вестнике Resmi Gazete.

Как отмечает агентство Associated Press, ранее представители Партии справедливости и развития, возглавляемой Эрдоганом, заявляли о необходимости пересмотра документа. По их мнению, он поощряет разводы, продвигает культуру ЛГБТ и, таким образом, противоречит ценностям Турции.

Конвенция была открыта для подписания 11 мая 2011 года в Стамбуле, и Турция стала первой страной, ратифицировавшей документ. За ней последовала ратификация конвенции еще 33 странами. Она вступила в силу 1 августа 2014 года.

Принявшие Стамбульскую конвенцию государства обязуются принимать меры для предотвращения насилия в отношении женщин, а также для защиты жертв насилия и преследования агрессоров по закону.

Турция

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