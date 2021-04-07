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Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой спутников Starlink

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в среду стартовала на орбиту с очередной партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида) в 12:34 по времени Восточного побережья США (в 19:34 по Москве).

Многоразовая первая ступень совершила успешную управляемую посадку на плавучую платформу в Атлантике.

Это уже 24-й вывод на орбиту группы интернет-спутников начиная с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и девятый запуск ракеты-носителя Falcon 9 в текущем году. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1383 космических аппаратов. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 24 марта.

Компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

Примерно через 1 час 4 минуты после запуска ракета должна вывести все спутники на орбиту.

Falcon 9

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