Эксперты увидели угрозу космической безопасности в спутниках Илона Маска

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Проект SpaceX Илона Маска по запуску на орбиту интернет-спутников Starlink угрожает безопасности космоса и окружающей среды, считают конкуренты компании и эксперты. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Главный аргумент противников проекта заключается в том, что SpaceX отдает приоритет скорости, а не качеству, и выводит на орбиту спутники, которым может потребоваться ремонт.

"SpaceX с авантюризмом относится к космосу, - считает директор по взаимодействию с госорганами конкурирующей OneWeb Крис Маклоглин. - Каждый наш спутник, как Ford Focus, - они функционируют одинаково, они тестируются, они работают, в то время как спутники Starlink, как Tesla. Они запускают их, а потом приходится модернизировать или чинить их, или вовсе заменять".

В 2019 году SpaceX сообщала о поломке примерно 5% первой партии спутников Starlink. Джонатан Макдоуэлл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в ноябре 2020 года подсчитал, что доля вышедших из строя спутников составляла 3%. По словам ученого, Starlink значительно улучшила дизайн спутников с того момента, поэтому доля поломок сократилась ниже 1%.

Однако даже при таком низком показателе сохраняется высокая угроза безопасности в космосе, учитывая, какое количество спутников планирует запускать компания, предупредил Макдоуэлл.

Starlink вывела уже более 1300 спутников на околоземную орбиту и продолжает увеличивать их количество на 120 единиц в месяц. Число аппаратов Starlink может превысить количество спутников, запущенных с 1950-х годов, отмечает WSJ.

Федеральная комиссия по связи США (Federal Communications Commission, FCC) может в ближайшие дни одобрить запрос SpaceX на изменение ее лицензии и предоставление компании возможности запускать больше спутников на высоту около 550 километров.

Конкуренты SpaceX призвали FCC установить условия для компании Илона Маска, включая снижение доли неисправных спутников до 0,1%, улучшение функций предупреждения столкновений, а также гарантии того, что спутники Starlink не будут создавать помехи для других аппаратов.

"Необходимо запускать меньше спутников и повышать их способности", - сказал основатель и исполнительный председатель Viasat Марк Данкберг.

В авиастроительном концерне Boeing, который также выступает против Starlink в FCC, отметили важность глобальных стандартов, обеспечивающих конкурентные условия, для безопасности орбитальной среды.

Спутники Starlink дважды за последние два года приближались к другим аппаратам на опасное расстояние. В последний раз это произошло 2 апреля, когда спутник, управляемый OneWeb, был вынужден совершить маневр, чтобы избежать столкновения с аппаратом Starlink. В ответ на запрос OneWeb, инженеры Starlink заявили, что не могли ничего сделать, чтобы избежать столкновения, поэтому отключили систему предупреждения столкновений, чтобы аппарат OneWeb смог беспрепятственно совершить маневр.

Подобный инцидент произошел в конце 2019 года, когда спутник Starlink чуть не столкнулся с метеорологическим спутником ЕС, свидетельствуют данные Европейского космического агентства.

Аппараты Starlink оборудованы системой предупреждения столкновений на основе искусственного интеллекта. По мнению Джонатана Макдоуэлла, такие системы сложно воспринимать всерьез, поскольку остается неясно, какие данные они используют в своей работе.

Все больше спутников планируется выводить на околоземную орбиту. Amazon.com Inc. рассчитывает запустить 3200 спутников в рамках проекта Kuiper, OneWeb - около 700, канадская Telesat - приблизительно 300.

Власти ЕС намерены представить дорожную карту государственно-частного партнерства, целью которого будет создание группы спутников для широкополосной связи стоимостью около 6 млрд евро до конца текущего года.

Эксперты по космической безопасности считают, что для предупреждения катастроф необходимо больше мер регулирования. "Маск делает то, что законно, но "законно" необязательно значит "безопасно"", - отметил профессор Техасского университета в Остине Мориба Джах.