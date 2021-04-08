Козак предложил рассекретить переговоры по Донбассу

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Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил о необходимости открыть содержание переговоров по урегулированию в Донбассе, без чего, как он полагает, достичь договоренностей по стабилизации ситуации не удастся.

"Если мы не откроем наших переговоров, мы никогда ни о чем не договоримся. За конфиденциальность и закрытость переговоров выступает, прежде всего Украина, и Германия, и Франция настойчиво следуют этому призыву", - сказал Козак в четверг на сессии совместного проекта ИМЭМО им.Е.М.Примакова РАН и группы "Интерфакс" "Россия и мир: профессиональный разговор".

"Украина боится раскрыть свою непоследовательность. Вы посмотрите, что звучит в украинских СМИ и от политиков об этих переговорах - для общества они выдают, что Минские соглашения - это удавка на шее Украины, препятствуют урегулированию в Донбассе, а господа (Леонид - ИФ) Кравчук, (Владимир - ИФ) Зеленский заявляют, что, я бы из них вышел (Минских соглашений), но они нужны для того, чтобы сохранить санкции против России. Где логика?" - заявил Козак.

При этом, по его словам, "на переговорах они заявляют - мы привержены Минским соглашениям от А до Я".

"Они боятся об этом говорить публично, они занимают келейную позицию", - подчеркнул Козак.

Замглавы администрации сообщил, что еще в прошлом году предлагал организовать интернет-трансляцию переговоров, чтобы всем было понятно, кто какие предложения вносит и какую позицию занимает.

Кроме этого, он предлагал публиковать письменные документы, но по этому вопросу "началась просто истерика - у всех истерика, вплоть до звонков главам государств и правительств с тем, чтобы переговоры были закрытыми".

"Эта конфиденциальность переговоров мнимая, условная. Мы пытались ее соблюдать тоже, но она нужна только для того, чтобы Украина, поскольку Германия и Франция не сильно освещают переговоры, доминировала в информационном пространстве и проводила свою линию, дезинформировала своих граждан", - заявил Козак.

В этой связи, сообщил Козак, он заявил 18 марта о том, что все, что находится на столе переговоров, не является секретным, стенограмма переговоров, даже видеозапись - не секрет.

"Думаю, что теперь есть возможность всем, в том числе украинским гражданам, обсуждать то, что реально лежит на столе переговоров, какие есть разногласия. Мы - за открытость, но этому противостоит Украина, Германия и Франция просто ее поддерживают", - сказал Козак.