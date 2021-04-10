Глава МИД Белоруссии счел вакханалией идею переноса переговоров по Донбассу

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сделал вывод из заявлений главы украинской делегации в трёхсторонней контактной группе Леонида Кравчука, что Киев не желает соблюдать минские договорённости по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе.

"Подобного рода вакханалия вокруг этого заявления (Кравчука о переносе площадки переговоров контактной группы по Донбассу из Минска) говорит о нежелании отдельных украинских политиков соблюдать те договоренности, которые были достигнуты в Минске", - сказал Макей в эфире телеканала "Беларусь 1".

По словам министра, белорусской стороне неважно, где будут проходить эти заседания. "Пусть они даже в Антарктиде проходят - главное, чтобы был достигнут конкретный результат. А именно - остановлены боевые действия на востоке Украины", - заявил Макей.

При этом он назвал смехотворным предложение Кравчука проводить заседания контактной группы в нейтральной стране, например, в Польше. "Я не знаю, откуда родом господин Кравчук, но эта его фраза-шутка достойна пера покойного одессита Михаила Жванецкого. Уж более "нейтральной" страны, чем Польша, во всем мире не сыскать", - считает белорусский министр.

Он напомнил о словах президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Минск не навязывался на роль посредников. Макей заявил, что его страна не гонится за "лаврами миротворцев" и напомнил, что ранее Белоруссии выражали благодарность за обеспечение работы трехсторонней контактной группы и Россия, и Украина, и ОБСЕ.

Ранее глава киевской делегации на переговорах трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук заявил, что по окончании пандемии коронавируса переговоры по Донбассу могут быть перенесены из Минска в Польшу.