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США допустили отправку военных кораблей в Черное море для поддержки Украины

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Вашингтон рассматривает возможность отправки в ближайшие недели военных кораблей в Черное море на фоне усилившегося присутствия российских войск на границе с Украиной, заявил в четверг телеканалу CNN представитель Пентагона.

В соответствии с конвенцией Монтре, США должны за 14 дней оповестить Турцию о намерении прохода кораблей через проливы Дарданеллы и Босфор.

Однако, отмечает телеканал, пока неясно, направил ли Вашингтон соответствующее оповещение Анкаре.

По словам собеседника телеканала, пока в США не расценивают концентрацию российских сил как готовность к наступательным действиям, но Вашингтон готов отреагировать, если ситуация изменится.

Представитель Пентагона отметил, что авиация ВМС США продолжает проводить разведывательные миссии в международном воздушном пространстве над Черным морем и следить за активностью ВМФ России, а также за передвижением войск в Крыму.

Военная поддержка Киева Штатами означает поощрение Украины на применение силы в Донбассе - Косачев

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя "Интерфаксу" вышеупомянутые планы Вашингтона, заявил, что военная поддержка со стороны США будет означать поощрение Киева на применение военной силы в Донбассе с прискорбными последствиями для территориальной целостности Украины.

"Любая военная поддержка Украины будет означать поощрение Киева на применение военной силы на Юго-Востоке. Со всеми вытекающими из этого прискорбными последствиями для территориальной целостности Украины", - сказал Косачев.

По его мнению, теперь "тайное становится явным". "Поднятая на Западе в последние дни истерика по поводу передислокации российских войск на самом деле преследовала только одну цель - усилить собственное военное присутствие в регионе. А затем там и остаться, разумеется. Ничего нового, как говорится", - считает сенатор.

Он напомнил, что в соответствии с конвенцией Монтре 1936 года для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу (проходят лишь мелкие надводные корабли) и по тоннажу.

"Общий тоннаж военных судов нечерноморских государств в Черном море не должен превышать 30 тыс. т (с возможностью повышения этого максимума до 45 тыс. т в случае увеличения военно-морских сил черноморских стран) со сроком пребывания не больше 21 суток. Это юридическая сторона дела. Но есть еще и политическая", - сказал Косачев.

США Украина Черное море Константин Косачев Совфед

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