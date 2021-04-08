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В Думе заявили, что армия РФ способна защитить Крым от провокаций США

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Сил Черноморского флота и крымской группировки войск достаточно для обеспечения безопасности региона в случае провокаций со стороны Украины и США, заявил в четверг первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

"Черноморский флот и группировка войск, расположенная на Крымском полуострове и на территории вблизи него, достаточны, чтобы в случае каких-либо провокаций и поползновений то ли украинской стороны, то ли их хозяев, в частности США, обеспечить безопасность граждан, проживающих на территории республики Крым и городе федерального значения Севастополе", - сказал Красов "Интерфаксу".

Ранее в четверг представитель Пентагона заявил телеканалу CNN, что Вашингтон рассматривает возможность отправки в ближайшие недели военных кораблей в Черное море на фоне усилившегося присутствия российских войск на границе с Украиной.

В соответствии с конвенцией Монтре, США должны за 14 дней оповестить Турцию о намерении прохода кораблей через проливы Дарданеллы и Босфор.

Однако, отмечает телеканал, пока неясно, направил ли Вашингтон соответствующее оповещение Анкаре.

По словам собеседника телеканала, пока в США не расценивают концентрацию российских сил как готовность к наступательным действиям, но выразили готовность ответить, если что-либо изменится.

Представитель Пентагона отметил, что авиация ВМС США продолжает разведывательные миссии в международном воздушном пространстве над Черным морем и следить за активностью ВМФ России, а также за передвижением войск в Крыму.

Андрей Красов Украина Крым РФ США

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