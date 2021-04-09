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Возбуждено уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы ВОВ

Возбуждено уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы ВОВ
Во время митинга в Минске в день окончания Второй мировой войны. Сентябрь 2020 года.
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщил журналистам в пятницу генпрокурор Белоруссии Андрей Швед.

"В целях социальной и исторической справедливости, устранения "белых" пятен истории, укрепления конституционного строя и национальной безопасности мною возбуждено уголовное дело по факту геноцида населения Белоруссии", - сказал Швед.

Он добавил, что Минск запросит помощь России, Германии и обратится в Нюрнберг при расследовании этого дела. "Мы обратимся с запросом в Нюрнберг с просьбой получить доступ к материалам Нюрнбергского процесса для того, чтобы вычленить те сведения и доказательства, которые связаны с Белоруссией. Конечно, есть необходимость направить поручения об оказании помощи в такие страны, как Литва, Польша и ряд других государств", - сказал Швед.

По его словам, Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников для открытого суда в Белоруссии, либо будет готовить материалы для привлечения этих лиц к ответственности международными инстанциями.

"Отдельное направление - это конечно, составление списков всех умерших и ныне здравствующих преступников. В отношении последних мы будем собирать материалы с просьбой о проведении процессуальных действий... на территории тех государств, где они проживают, и, соответственно, ставить вопрос об их выдаче для открытого суда на территории Беларуси. Либо готовить материалы для привлечения этих лиц в международных инстанциях, трибуналах, которые расследовали, рассматривали раньше уголовные дела в отношении военных преступников", - сказал Швед.

По словам генпрокурора, "в дальнейшем с учетом международной практики и международного права мы, конечно, будем признавать всех, кто на это будет иметь права, потерпевшими по уголовному делу". "Соответственно (можно будет - ИФ) требовать защиты их прав и законных интересов, возможно, и компенсации", - отметил он.

Генпрокуратура ранее заявляла о намерении возбудить уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в Великую Отечественную войну. "Генпрокуратура несколько месяцев назад начала работу, направленную на то, чтобы решить вопрос о возбуждении уголовного дела по факту геноцида... Работа эта продолжается совместно с иными государственными органами, Академией наук, архивами", - говорил генпрокурор.

Он также добавил, что Белоруссия в случае возбуждения уголовного дела о геноциде будет инициировать выдачу преступников.

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