Эксперты сочли, что пандемия обострила проблему торговли людьми в Европе

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Пандемия COVID-19 сделала проблему торговли людьми в Европе еще более острой, сообщила в ежегодном докладе группа экспертов по борьбе с торговлей людьми Совета Европы.

"Торговцы (людьми - ИФ) по максимуму воспользовались ситуацией, эксплуатируя нестабильную финансовую ситуацию многих своих жертв", - подчеркнула руководитель группы Хельга Гайер.

Кроме того, неправительственные организации сообщали, что во время пандемии процесс получения статуса жертвы торговли людьми проходил с задержками. Это серьезно затрудняло им доступ к безопасному жилью, медицине и другой помощи.

Секторами риска эксперты назвали сельское хозяйство и пищевую промышленность. Непрозрачная процедура найма работников, низкие зарплаты и квалификационные требования в этих сферах создали благоприятные условия для торговцев людьми. В докладе также отмечается, что локдаун и ограничения на передвижение способствовали росту сексуальной эксплуатации онлайн.

Эксперты СЕ ожидают, что влияние пандемии на ситуацию с торговлей людьми будет проявляться и в долгосрочной перспективе.

"Кроме очевидного влияния пандемии, ее долгосрочные социально-экономические последствия могут усугубить главные причины торговли людьми, в том числе бедность, безработицу и гендерное неравенство", - говорится в докладе.