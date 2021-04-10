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Землетрясение произошло у берегов острова Ява

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в субботу у берегов индонезийского острова Ява, информирует индонезийский совет по метеорологии, климатологии и геофизике.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 82 км в 45 км юго-западнее города Маланг в индонезийской провинции Восточная Ява.

О пострадавших не сообщается, однако на кадрах с места события видно, что удар нанес незначительные повреждения местной инфраструктуре.

Угрозы возникновения цунами нет.

Индонезия Ява

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