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Сильное землетрясение зафиксировано на северо-востоке Индии

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 6,1 зафиксирован в 54 км западнее города Тезпур (штат Ассам) в северо-восточной Индии, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 05:21 мск в среду землетрясения находился примерно в 20 км от границы с Бутаном.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценивает магнитуду землетрясения в 6.

Индия

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