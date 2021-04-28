Сильное землетрясение зафиксировано на северо-востоке Индии

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 6,1 зафиксирован в 54 км западнее города Тезпур (штат Ассам) в северо-восточной Индии, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 05:21 мск в среду землетрясения находился примерно в 20 км от границы с Бутаном.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценивает магнитуду землетрясения в 6.