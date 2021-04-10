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The WP увидела риски для ДОН из-за украинского кризиса

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В Вашингтоне полагают, что перемещение российских войск у границ с Украиной может затормозить усилия в областях, представляющих интерес как для США, так и для России. Такое мнение неназваного американского чиновника приводит в субботу The Washington Post.

По его словам, речь, в том числе, может идти о переговорах по возвращению в договор по открытому небу (ДОН).

Пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби ранее на этой неделе сообщил журналистам, что Пентагон следит за перемещением российских войск на границе с Украиной и хотел бы получить от российской стороны разъяснения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что группировка вооруженных сил РФ у границ Украины никому не угрожает и будет находиться там столько, сколько будет признано целесообразным руководством страны. "Россия никому не угрожала и не угрожает, ни для кого не представляет угрозы. Российские вооруженные силы находятся там на территории РФ, где это признано необходимым и целесообразным", - сказал Песков.

21 мая 2020 года прежний президент США Дональд Трамп объявил о решении выйти из ДОН. Причиной были названы введенные Россией ограничения на наблюдательные полеты, в том числе, ограничение в 500 км для полетов иностранных инспекторов над Калининградской областью, а также "отказ в доступе для наблюдательных полетов в 10-километровом коридоре на границе с Южной Осетией и Абхазией".

15 января 2021 года МИД России сообщил, что Москва начинает внутригосударственные процедуры по выходу из ДОН. 2 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия еще не начала процедуру выхода из ДОН и готова к конструктивным шагам в случае, если США вернутся к полному выполнению своих обязательств по договору.

ДОН был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств ОБСЕ. Его участниками являются 34 страны.

США Украина ДОН

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