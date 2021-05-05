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Правительство представит Путину предложения о денонсации Договора по открытому небу

Правительство представит Путину предложения о денонсации Договора по открытому небу
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о представлении президенту Владимиру Путину предложения о денонсации Договора по открытому небу (ДОН).

Текст постановления опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Предполагается, что после того, как правительство представит законопроект о денонсации ДОН президенту, документ будет передан на рассмотрение Федерального собрания.

В конце апреля в российском МИД заявили, что Россия до конца мая завершит процедуры выхода из этого договора.

Договор по открытому небу (ДОН, The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года, число его участников превысило три десятка. Страны-участницы получают право совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

В ноябре 2020 года США вышли из Договора. В январе 2021 года о начале аналогичной процедуры объявил российский МИД. Москва допускала свое возвращение в соглашение, если то же сделает Вашингтон, однако в конце апреля в МИД констатировали, что все идет к развалу договора.

Михаил Мишустин Владимир Путин правительство ДОН США Хельсинки

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