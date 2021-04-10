Украинские военные четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР, сообщили в Донецке

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Украинская армия четыре раза обстреляла территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) с начала суток, заявили в пресс-службе народной милиции ДНР.

"С начала суток, противник совершил четыре огневые провокации, в нарушение второго пункта комплекса дополнительных мер по усилению и контролю действующего режима прекращения огня", - говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой.

В свою очередь украинский штаб операции объединенных сил сообщил на своей странице в фейсбуке о шести нарушениях противником в Донбассе режима прекращения огня с начала суток.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрел из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов. В пригородах поселков Пески и Широкино противник открывал огонь из стрелкового оружия, у Авдеевки - из ручных противотанковых гранатометов. Боевых потерь среди украинских военнослужащих не было.