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Украинская армия сообщила о гибели военного в Донбассе при обстреле

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Украинский военный погиб в субботу вечером в результате обстрела в Донбассе из стрелкового оружия, еще один военнослужащий получил ранение, сообщил в фейсбуке пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Там отмечают, что за прошедшие сутки противник совершил девять обстрелов по позициям украинских военных.

В свою очередь в Донецке в субботу вечером заявили, что украинские военные четыре раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

В представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили о четырех обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Золотое-5 и Калиново-Борщеватое.

По данным ЛНР, украинские военные применяли минометы калибра 82 мм и гранатометы различного типа. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

С начала 2021 года в зоне вооруженного конфликта в Донбассе произошло обострение, несмотря на заключенное ранее бессрочное перемирие. С обеих сторон возросло число погибших и раненых, регулярно звучат взаимные обвинения в нарушении режима прекращения огня и стягивании войск к линии разграничения.

На фоне эскалации конфликта появились сообщения, что Россия стягивает свои войска к границе с Украиной, в том числе в Крыму. В Кремле заявили, что российская армия перемещается по своей территории, как ей нужно, и не представляет угрозы для других стран.

Украина ДНР

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